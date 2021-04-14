Video Yaşam İstanbul ezan vakti: Diyanet İmsakiye detaylarına göre İstanbul'da iftar ne zaman, ezan saat kaçta okunuyor? | Video

İstanbul ezan vakti: Diyanet İmsakiye detaylarına göre İstanbul'da iftar ne zaman, ezan saat kaçta okunuyor? | Video

İstanbul ezan vakti: Diyanet İmsakiye detaylarına göre İstanbul'da iftar ne zaman, ezan saat kaçta okunuyor? | Video
14.04.2021 | 15:53

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Akşam ezanı için saat yaklaştıkça milyonlarca İstanbullu vatandaşlar da 14 Nisan iftar saati arayışını internet üzerinden gerçekleştirmeye başladı. Faziletleri saymakla bitmeyecek kadar çok olan bu mübarek ayda büyük küçük demeden oruç tutmaya ve kendilerine farz kılınan bu ibadeti yerine getirmeye çalışan Müslüman alemi; an itibariyle iftar saati için geri sayıma başladı. İftara ne kadar kaldı? Sorusu ile araştırılan 14 Nisan İstanbul iftar vakti ve saati ise Diyanet İşleri tarafından yayınlanan 2021 Ramazan imsakiyesi içerisinde duyuruldu. 81 ilimizde de Ramazan ayının 2. Gününde binlerce Müslüman ibadetlerini yerine getirmiş olmanın huzuruyla dolup taşıyor. Buna göre; İstanbul iftar vakti saat kaçta? Bugün akşam ezanı saat kaçta okunacak? Diyanet Ramazan İmsakiyesi ile 14 Nisan İstanbul İftar saati haberimizde!

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