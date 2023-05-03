İstanbul Havalimanı 200 milyonuncu yolcusunu ağırladı | Video
Avrupa’nın en büyük ve en yoğun havalimanlarından olan İGA İstanbul Havalimanı, 200 milyonuncu yolcusunu ağırladı. Havalimanın açıldığı 29 Ekim 2018'den bu zamana kadar ağırladığı 200 milyonuncu yolcu, Singapur'a giden Malezya vatandaşı Carine Lee oldu.
"5 SENE İÇİNDE 200 MİLYON YOLCUYA ULAŞTIK"
Törende konuşan İGA İstanbul Havalimanı Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan, "Bugün havalimanımızın 200 milyonuncu yolcusunu uğurlamaktan gurur duyuyoruz. Havalimanımız 29 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları'nın yeni evi olarak hizmete açıldı. 5 sene içerisinde 200 milyonuncu yolcuya ulaşmamız bizim için çok önemli. Burada şunu unutmamamız gerekir; iki sene boyunca pandemi nedeniyle yolcularımızı taşıyamadık" dedi.
"ÇOK MUTLUYUM"
200 milyonuncu yolcu olan Malezya vatandaşı Carine Lee ise, "Çok şanslı olduğumu düşünüyorum birçok insan arasından seçildiğim için. Çok mutluyum. Böyle bir şey beklemiyordum. İlk kez İstanbul Havalimanı'nda bulunuyorum. Türkiye çok güzel bir ülke. Kültürü ve yemeklerinden çok hoşlandım. Kapadokya ve Pamukkale, İstanbul, İzmir, Bodrum ve deniz kıyılarını gezdim. İnsanlar çok iyiydi, bana çok arkadaşça davrandılar. Çok yakın zamanda tekrar Türkiye'ye gelmek istiyorum" diyerek duygularını dile getirdi.
İstanbul Havalimanı, faaliyete geçtiği 29 Ekim 2018'den bu zamana kadar 51 milyon 506 bin 183 yerli ve 148 milyon 493 bin 817 uluslararası yolcuya ev sahipliği yaptı. 2023 yılı Ocak ayından bu zamana kadar ise havalimanını kullanan yolcu sayısı 23 milyonu geçti.
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