Video Yaşam İstanbul Havalimanı’nda 586 kilogram uyuşturucu ele geçirildi | Video
İstanbul Havalimanı’nda 586 kilogram uyuşturucu ele geçirildi | Video

İstanbul Havalimanı’nda 586 kilogram uyuşturucu ele geçirildi | Video

21.01.2024 | 12:25

Ticaret Bakanlığı, Gümrük Muhafaza Ekiplerinin İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirdiği operasyon sonucunda 568 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.

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Ticaret Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda, Gümrük Muhafaza Ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdiğini açıkladı. Paylaşıma göre, operasyon çerçevesinde 568 kilogram uyuşturucu madde yakaladı. Paylaşımda, çocukları ve gençleri uyuşturucuya karşı korumak için tüm gayretin gösterileceğini belirtilirken, illegal ticarete tevessül edenlere fırsat verilmeyeceği ifade edildi.
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