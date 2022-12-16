Video Yaşam İstanbul Levent'teki ünlü AVM'de yangın! İşte ilk görüntüler | Video
İstanbul Levent'teki ünlü AVM'de yangın! İşte ilk görüntüler | Video

İstanbul Levent'teki ünlü AVM'de yangın! İşte ilk görüntüler | Video

16.12.2022 | 13:12

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İstanbul Levent'te bulunan bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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