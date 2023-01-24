İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu | Video
İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün Polis Akademisi öğrenci yapılanmasında oldukları iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen 20 kişiden 17’si yakalandı. Aralarında ‘mahrem imam’ denilen hücre sorumlularının da bulunduğu şüphelilerin, YÖK tarafından yerleştirildikleri farklı üniversitelerde örgütle irtibatlarını koparmadıkları tespit edildi.
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