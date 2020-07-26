Video Yaşam İstanbul Sarıyer'de eşini ısıran köpeği silahla ateş ederek durdurdu | Video

İstanbul Sarıyer'de eşini ısıran köpeği silahla ateş ederek durdurdu | Video

İstanbul Sarıyer'de eşini ısıran köpeği silahla ateş ederek durdurdu | Video
26.07.2020 | 08:55

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İstanbul Sarıyer'de eşinin çığlıklarına koşan koca karısının kolunu kapan köpeğin saldırısını silahla ateş ederek dururdu.

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