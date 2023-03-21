İstanbul semalarında göç eden leylek sürüsü böyle görüntülendi | Video 21.03.2023 | 16:00 Afrika'dan sürüler halinde Avrupa ve Asya topraklarına göç eden ve ‘Baharın müjdecisi’ olarak bilinen leylekler İstanbul semalarında görüldü. Sıcak bölgelere yolculuk yapan leylek sürüsü Şişli’de gökyüzünde bir süre görsel şölen oluşturduktan sonra gözden kayboldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Afrika'dan sürüler halinde Avrupa ve Asya topraklarına göç eden ve 'Baharın Müjdecisi' olarak bilinen leylekler sıcak bölgelere yolculuk yapmaya başladı. Şişli semalarında yüzlerce leylek ahenkle aynı yöne kanat açmasıyla gökyüzünde görsel bir şölen oluşturdu. Kuzeyden Güneye doğru göç eden leylekler, gökyüzünde bir süre tur attıktan sonra gözden kayboldu.