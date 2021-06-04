İstanbul Silivri'de işyerinde patlama! kaynak yapan işçi öldü
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İstanbul Silivri'de reklam tabelası imal edilen işyerinde varile kaynak yapıldığı sırada patlama oldu. Patlamada kaynak yapan işçi hayatını kaybetti.
İstanbul Silivri, Piri Mehmet Paşa Mahallesi Kiraz Sokakta bulunan reklam tabelası imal edilen işyerinde saat 20.00 sıralarında varile kaynak yapıldığı sırada patlama oldu. Kaynak yapan ve ismi öğrenilemeyen işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlama sonrasında küçük çapta çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. İşçinin cansız bedeni ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, patlama sonrasında yaşanan hareketlilik güvenlik kameralarına yansıdı.