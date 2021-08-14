İstanbul Sultangazi'de 10 yaşındaki çocuğun ağır yaralandığı kaza kamerada

istanbul Sultangazi'de üst geçit yerine yolu kullanan 10 yaşındaki çocuğa, hafif ticari araç çarptı. Metrelerce sürüklenerek, park halindeki aracın altına girip sıkışan çocuk ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 13.15 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Mevlana Caddesi'nde meydana geldi. 50. Yıl Mahallesi'nde oturan 10 yaşındaki Yasin Memiş, cuma namazına gitmek için evden ayrıldı. Yolun karşısında bulunan Mehmet Akif Ersoy Camii'ne gitmek isteyen Memiş, 10 metre yukarıda bulunan üst geçidi kullanmak yerine, trafiğin hızla aktığı caddeyi kullandı. Refüje konulan demirlerden atlayarak karşıya geçmeye çalıştığı sırada çocuğa hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan çocuk, park halindeki başka bir aracın altına girdi. Aracın altında sıkışan çocuk, kanlar içerisinde kalarak ağır yaralandı. Sesi duyan cemaat, çocuğun yardımına koştu. Memiş'i sıkıştığı yerden çıkarmaya çalışanlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, çevredekiler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan çocuğa olay yerinde kalp masajı uyguladı. İlk müdahalenin ardından Memiş, ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavisi devam eden çocuğun, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, küçük çocuğun refüjdeki direkleri atlayarak yola atladığı ve bu esnada seyir halindeki aracın çocuğa çarptığı görülüyor. Kaza sonrası, cami cemaatinin de koşarak çocuğun yardımına koştuğu kameraya yansıyor.