İstanbul Üsküdar'da balıkçılarla arkadaşlık yapan 'Leylek' kamerada
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Bursa Eskikaraağaç köyünde her bahar tekrarlanan Yaren Leylek ile Adem Amca'nın dostluğunun bir benzeri İstanbul Boğazı'nda yaşanıyor. Bir süredir Üsküdar Vaniköy Parkı'nı mesken edinen bir leylek, parkın müdavimleriyle arkadaş oldu. Acıktığında oltayla balık tutanların yanına giden leylek, ikram edilen balıkları yiyor.