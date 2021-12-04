İstanbul'da DEAŞ ve El-Kaide uzantılı örgütlere operasyon anı kamerada! 10 gözaltı
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İstanbul’da aşırı uç radikal terör örgütleri DEAŞ ve El-Kaide/HAD bağlantılı kişilere yönelik 7 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda yabancı uyruklu 10 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi kentteki DEAŞ ve El Kaide'nin değişik uzantılarında faaliyet gösteren kişileri yakın takibe aldı.Yürütülen soruşturma kapsamında radikal örgütlerden DEAŞ ve El-Kaide'nin alt kanadı Hürasettin Tugayları (HAD) ile bağlantılı oldukları belirlenen ve çatışma bölgeleri ile bağlantılı faaliyet gösteren şüphelilere yönelik bu sabah 7 ayrı ilçede 13 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat timlerinin de katıldığı baskınlarda yabancı uyruklu 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin barındıkları adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu. Zanlılar, sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, tahkikatın ardından sınır dışı işlemlerine başlanması bekleniyor.