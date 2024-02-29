Video Yaşam İstanbul’da deniz ulaşımına sis engeli: Bazı şehir hatları ve vapur seferleri iptal edildi | Video
İstanbul’da deniz ulaşımına sis engeli: Bazı şehir hatları ve vapur seferleri iptal edildi | Video

İstanbul’da deniz ulaşımına sis engeli: Bazı şehir hatları ve vapur seferleri iptal edildi | Video

29.02.2024 | 07:47

İstanbul Boğazı’nda etkili olan sis nedeniyle bazı şehir hatları ve vapur seferleri iptal edildi.

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İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle bazı şehir hatları ve vapur seferleri iptal edildi. Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamada, Eminönü-Beylerbeyi, Anadolu Hisarı-Eminönü, Sarıyer-Eminönü, Beykoz-Sarıyer, Anadolu Kavağı-Rumeli, Kavağı-Sarıyer, Kanlıca-Küçüksu-Kabataş-Beşiktaş İstinye-Çubuklu (Arabalı Vapur) ve Küçüksu-İstinye Vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.
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