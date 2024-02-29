İstanbul’da deniz ulaşımına sis engeli: Bazı şehir hatları ve vapur seferleri iptal edildi | Video 29.02.2024 | 07:47 İstanbul Boğazı’nda etkili olan sis nedeniyle bazı şehir hatları ve vapur seferleri iptal edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle bazı şehir hatları ve vapur seferleri iptal edildi. Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamada, Eminönü-Beylerbeyi, Anadolu Hisarı-Eminönü, Sarıyer-Eminönü, Beykoz-Sarıyer, Anadolu Kavağı-Rumeli, Kavağı-Sarıyer, Kanlıca-Küçüksu-Kabataş-Beşiktaş İstinye-Çubuklu (Arabalı Vapur) ve Küçüksu-İstinye Vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.