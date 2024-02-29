İstanbul’da deniz ulaşımına sis engeli: Bazı şehir hatları ve vapur seferleri iptal edildi | Video
İstanbul Boğazı’nda etkili olan sis nedeniyle bazı şehir hatları ve vapur seferleri iptal edildi.
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