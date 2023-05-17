İstanbul'da film sahnelerini aratmayan araç hırsızlığı kamerada | Video
İstanbul'da ses gelmesi üzerine aracını bir fırının önüne park eden ve herhangi bir problem olmadığını gördükten sonra ekmek almak için içeri giren şahıs, büyük bir şok yaşadı. Hırsızlar çalışır vaziyette bırakılan aracı saniyeler içerisinde çalarken, şahıs kapısından tuttuğu aracının peşinden metrelerce sürüklendi. Yaşananlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
"ARABAM ÇOCUĞUMUN RIZKIDIR"
Aracının nasıl çalındığını anlatan Özgür Deniz, "Cadde üzerinde seyir halindeydim, fırına 10 metre kala aracımla bir şeye çarptığımı hissettim ve fırının önünde durdum. Aracıma baktım ve bir şey olmadığını görünce çalışır vaziyette bırakarak fırından ekmek almaya girdim. Ekmekleri aldığım sırada aracımın kapısının açıldığını fark ettim. Hemen dışarı koştum ve kapıyı açmaya çalıştım ama kapılar kilitliydi. Caddenin başına kadar kapıyı bırakmadım ve sürüklendim. Kolumda, ellerimde ve dizimde sürüklenme nedeniyle yaralar var. Arabam çoluğumuzun, çocuğumuzun rızkıdır. Ben esnafım, berberim. Aza kanaat ederek almıştık aracımızı ama başımıza böyle bir olay geldi. Ben o şahısların vicdanlarına bırakıyorum, merhametlerine bırakıyorum" dedi.
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