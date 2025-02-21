Video Yaşam İstanbul'da gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu | Video
İstanbul'da gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu | Video

İstanbul'da gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu | Video

21.02.2025 | 08:15

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini gece saatlerinde arttırdı. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle yerler beyaza büründü.

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İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece saatlerinde etkisi gösterdi. Anadolu Yakası'nda yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle yerler beyaz örtüyle kaplandı. Beykoz Karlıtepe'de yoğun kar yağışından dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar mutluluklarını paylaştı.
Konuyla ilgili konuşan Ebrar Şahin, "Uzun bir süredir kar yağmıyordu. Şu anda Beykoz'da çok yoğun bir kar yağışı var. Sabahtan beri kayıyoruz. Çok güzel" şeklinde konuştu.

Kerim Kibar ise, "Burası Karlıtepe, Beykoz'un en yüksek yeridir. Aşağıda kar olmasa bile burada kesin olarak vardır. Herkesi buraya bekleriz. Uzun bir zamandır da okullar tatil edilmiyordu. Bugün tatildi yarın da tatil" dedi.
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