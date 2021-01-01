Video Yaşam İstanbul'da Jandarma'dan Silivri'deki skandal yılbaşı partisi verilen villaya nefes kesen baskın kamerada | Video

İstanbul'da Jandarma'dan Silivri'deki skandal yılbaşı partisi verilen villaya nefes kesen baskın kamerada | Video

İstanbul'da Jandarma'dan Silivri'deki skandal yılbaşı partisi verilen villaya nefes kesen baskın kamerada | Video
01.01.2021 | 10:07

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İstanbul Silivri'de yılbaşı gecesi parti verilen villaya nefes kesen baskın düzenlendi. Baskında içlerinde yabancı uyrukluların da olduğu 10'u kadın, 19'u erkek toplam 29 kişiye 91 bin 350 lira ceza kesildi.

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İstanbul İl Jandarma ekipleri; Silivri ilçesi kırsal kesiminde bulunan bir villanın H.K.K. tarafından kısa süreliğine kiralandığı bilgisi aldı. Villada yılbaşı gecesinde kumar oynatılabileceğini veya koronavirüs tedbirlerine aldırış etmeden partisi düzenlenebileceğini değerlendiren jandarma ekipleri villayı kiralayan H.K.K. isimli kişiyi ve villayı takibe aldı. Yeni yıla yaklaşılan saatlerde villaya çok sayıda taksi ile insan giriş çıkışının Jandarma ekiplerince görülmesi üzerine Silivri Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden söz konusu villaya baskın düzenledi. Eğlence mekânına dönüştürüldüğü görülen villada, maske-sosyal mesafe kuralı hiçe sayılarak alkol, nargile ve sigara tüketilerek yüksek sesli müzik eşliğinde yılbaşı eğlencesi düzenledikleri tespit edilen; 10'u kadın, 19'u erkek olmak üzere toplam 29 kişiye kişi başına 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 91 bin 350 lira idari para cezası uygulandı.


Silivri'deki ikamet olarak kullanılan villayı kısa süreliğine kiralayan H.K.K.'nın Taksim'de kulüp işletmecisi olduğu, kiraladığı villaya ses, ışık ve masa düzeni kurarak ikamet amacı dışında kullandığı yapılan Jandarma baskınıyla ortaya çıkarıldı. Villada yapılan aramalarda mutfak dolabında ele geçirilen çok sayıdaki tabanca fişeğine adli işlem yapılmak üzere el konulurken yabancı uyruklu şahıslar hakkında inceleme başlatıldı.

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