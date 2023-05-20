İstanbul’da kafeteryada dehşet anları kamerada! Kurşun yağmuruna tutuldular... | Video
Şişli'de bir hafta önce darp edilen bir kişi, kendisini döven şahısların bulunduğu kafeteryayı arkadaşlarıyla bastı. Şahısların silahla karşılık vermesi üzerine çıkan kavgada, iki kişi ağır şekilde yaralandı. Müşterilerin adeta kaçacak delik aradığı o dehşet anları kameralara yansırken, polis iki saldırganı gözaltına aldı.
BASKINA GELİP KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDULAR
Ancak şahısların silahla karşılık vermesi üzerine ortalık bir anda karıştı. Defalarca ateş açan saldırganlar, kafeteryaya baskına gelen iki kişiyi vücudunun çeşitli yerlerinden ağır şekilde yaraladı. Neye uğradığını şaşıran müşteriler ise adeta kaçacak delik aradı. İçlerinden biri ise sürünerek masanın altına saklandı. Olayın arından baskına gelen iki arkadaş ve saldırganlar ise kaçtı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
POLİS SALDIRGANLARI ODASINDA YAKALADI
Olayın ardından ihbar üzerine kafeteryaya sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı iki kişiyi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kafeteryadan kaçarak rezidanstaki odalarına saklanan iki saldırganı kısa sürede yakaladı. Yapılan aramada ise olayda kullanılan tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.
Gözaltına alınan iki saldırgan, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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