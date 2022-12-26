İstanbul’da motosikletli kuryenin öldüğü feci kaza kamerada | Video

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Kağıthane’de ters yönden giden yabancı uyruklu motosikletli kuryenin otomobille kafa kafaya çarpıştığı feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan kadın sürücünün adliyeye sevk edildiği öğrenildi.
FECİ KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Motosikletli kuryenin hayatını kaybetti o feci kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, motosikletli kurye seyretti esnada karşı yönden gelen otomobilde çarpışıyor. Çarpmanın etkisi ile savrulan kurye yerde metrelerce sürükleniyor.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Öte yandan polis ekipleri tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Hürrem Öztürk'ün ifadesinin alınması ve emniyette "taksirle öldürme" suçundan adli işlem yapılması sonrasında adliyeye sevk edildiği öğrenildi.