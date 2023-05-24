İstanbul'da PKK operasyonu! 10 şüpheli yakalandı | Video
İstanbul’da sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütü PKK’nın propagandasını yapan 13 şüpheliden 10’u düzenlenen operasyonla yakalandı.
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