Video Yaşam İstanbul'da polisten Azberbaycan uyruklu çocuğa duygulandıran yardım | Video

İstanbul'da polisten Azberbaycan uyruklu çocuğa duygulandıran yardım | Video

İstanbul'da polisten Azberbaycan uyruklu çocuğa duygulandıran yardım | Video
29.12.2020 | 12:25

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İstanbul Kağıthane’de cadde üzerinde bir grup çocuğun yanına giden polis ekipleri, arkadaşlarının su satarak ayakkabı almak istediği 11 yaşındaki çocuğu ekip otosuna alarak götürdüğü pazarda giyindirdi. Yapılan yardıma sevinen çocuk, polis ekibine teşekkür ederken, Türk polisinin yaptığı bu davranış büyük takdir topladı.

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İstanbul Kağıthane Cendere Caddesi üzerinde dün sabah saatlerinde devriye görevini yapan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Büro Amirliği görevlileri, bir grup çocuğun yol kenarında su sattığını gördü. Ekibin yanlarına gitmesi üzerine korkan çocuklar uzaklaşmak istedi. Otodaki polis durumu fark etmesi üzerine çocukları yanına çağırdı. Bir süre sonra polis, yanına gelen çocuklara ne yaptıklarını sordu.


Su satarak arkadaşlarına ayakkabı alacaklardı
Çocukların, arkadaşları olan 11 yaşındaki Azberbaycan uyruklu Ferhat Seferov'a ayakkabı almak için su sattıklarını söyledi. Duydukları karşısından kayıtsız kalamayan Türk polisi, Seferov'u ve bir arkadaşını ekip otosuna aldı. Polis ekipleri ardından Hamidiye Mahallesi'ndeki kapalı semt pazarın yolunu tuttu.


Türk polisi büyük takdir topladı
Pazara giren polis ekipleri, Seferov'a yırtık olan ayakkabısı yerine 1 çift bot ve yeni bir eşofman altı aldı. Yardım karşısında sevinen çocuk ekiplere teşekkür ederken, 7 gün 24 saat görevini ifa eden Türk Polis Teşkilatı mensuplarının bu hareketi büyük takdir topladı. Yaşananlar ise kameralara yansırken, polis ekipleri Seferov'u ailesine teslim etti.

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