İstanbul'da sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu | Video
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini gösterdi.
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