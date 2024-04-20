İstanbul'da sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu | Video 20.04.2024 | 09:02 İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini gösterdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da beklenen sağanak yağmur etkisini göstermeye başladı. İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini arttıran sağanak yağış D-100 Karayolu ve sahil yolunda sürücülere zor anlar yaşatırken, trafik yoğunluğu sabahın erken saatlerinde artmaya başladı.