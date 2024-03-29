İstanbul’da yasa dışı silah ticareti operasyonu: 17 silah ele geçirildi | Video
İstanbul’un Bağcılar ilçesinde düzenlenen operasyonda, yasa dışı silah ticareti yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı, zanlının işyerlerinde 17 silah ve şarjörler ele geçirildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:45
Ankara'da kuyumcuyu gasp eden silahlı soyguncular kamerada | Video 29.03.2024 | 11:26
02:06
04:24
01:41
00:38
6 katlı bina iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu | Video 29.03.2024 | 10:16
00:29
Adana’da kamyonet çalan çift kıskıvrak yakalandı | Video 29.03.2024 | 10:02
01:32
01:55
01:19
Diyarbakır’da gasp çetesine ‘Piyon’ operasyonu: 9 kişi tutuklandı | Video 29.03.2024 | 09:25
01:05
Küçükçekmece'de fabrika yangını | Video 29.03.2024 | 08:33
00:26
Selektör yaptı diye önünü kesti, yumruk attı | Video 29.03.2024 | 06:02
00:54
Kağıt mendil almayı reddeden genç kızı darbettiler | Video 28.03.2024 | 16:00
01:03
01:30
Malatya’da 18 kilo kubar esrar ele geçirildi | Video 28.03.2024 | 15:43
02:18
Başakşehir'de kamyonet hafriyat kamyonuna çarptı; 2 yaralı | Video 28.03.2024 | 15:19
01:00
01:23
Ümraniye'de 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada | Video 28.03.2024 | 14:55
02:01
05:05
Defalarca bıçakladığı eşinin başında beklerken gözaltına alındı | Video 28.03.2024 | 12:49