Video Yaşam İstanbul’da yasa dışı silah ticareti operasyonu: 17 silah ele geçirildi | Video
İstanbul’da yasa dışı silah ticareti operasyonu: 17 silah ele geçirildi | Video

İstanbul’da yasa dışı silah ticareti operasyonu: 17 silah ele geçirildi | Video

29.03.2024 | 10:44

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde düzenlenen operasyonda, yasa dışı silah ticareti yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı, zanlının işyerlerinde 17 silah ve şarjörler ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Alınan bilgiye göre, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti yaptığı öne sürülen bir zanlıyı yakın takibe aldı, şüpheliye yönelik geniş çaplı çalışma başlattı. Ekipler, söz konusu şüpheli hakkında yapılan araştırmada suç unsuru silahları Kazımkarabekir Mahallesinde bulunan işyerinde sakladığını tespit etti. Belirlenen işyerine yönelik önceki gün operasyon gerçekleştirildi, şüpheli H.B. (29) yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu işyerlerinde yapılan aramalarda 17 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 28 şarjör, otomatik kalaşnikof marka silaha ait 2 şarjör, 1 silah namlusu ve mermiler ele geçirildi. İki gün önceki baskında yakalanan H.B., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Yasadışı silah ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edildi. H.B., silah ticareti suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ankara’da kuyumcuyu gasp eden silahlı soyguncular kamerada | Video 00:45
Ankara'da kuyumcuyu gasp eden silahlı soyguncular kamerada | Video 29.03.2024 | 11:26
İstanbul’da yasa dışı silah ticareti operasyonu: 17 silah ele geçirildi | Video 02:06
İstanbul’da yasa dışı silah ticareti operasyonu: 17 silah ele geçirildi | Video 29.03.2024 | 10:44
Fatih’te alacak verecek tartışması: Arkadaşını defalarca bıçakladı! O anlar kamerada | Video 04:24
Fatih'te alacak verecek tartışması: Arkadaşını defalarca bıçakladı! O anlar kamerada | Video 29.03.2024 | 10:31
Alkollü kadın sürücü motokuryeye çarpıp kaçtı: Motokurye hayatını kaybetti! | Video 01:41
Alkollü kadın sürücü motokuryeye çarpıp kaçtı: Motokurye hayatını kaybetti! | Video 29.03.2024 | 10:31
6 katlı bina iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu | Video 00:38
6 katlı bina iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu | Video 29.03.2024 | 10:16
Adana’da kamyonet çalan çift kıskıvrak yakalandı | Video 00:29
Adana’da kamyonet çalan çift kıskıvrak yakalandı | Video 29.03.2024 | 10:02
Kin cinayetinin şüphelisi: Oğlu ‘Sefil Bilo’, ‘Küçük Emrah’ diyerek beni aşağıladı | Video 01:32
Kin cinayetinin şüphelisi: "Oğlu ‘Sefil Bilo', ‘Küçük Emrah' diyerek beni aşağıladı" | Video 29.03.2024 | 09:50
Narkotik ekiplerinden rekor: 112 kilonun üzerinde metamfetamin ele geçirildi | Video 01:55
Narkotik ekiplerinden rekor: 112 kilonun üzerinde metamfetamin ele geçirildi | Video 29.03.2024 | 09:33
Diyarbakır’da gasp çetesine ‘Piyon’ operasyonu: 9 kişi tutuklandı | Video 01:19
Diyarbakır’da gasp çetesine ‘Piyon’ operasyonu: 9 kişi tutuklandı | Video 29.03.2024 | 09:25
Küçükçekmece’de fabrika yangını | Video 01:05
Küçükçekmece'de fabrika yangını | Video 29.03.2024 | 08:33
Selektör yaptı diye önünü kesti, yumruk attı | Video 00:26
Selektör yaptı diye önünü kesti, yumruk attı | Video 29.03.2024 | 06:02
Kağıt mendil almayı reddeden genç kızı darbettiler | Video 00:54
Kağıt mendil almayı reddeden genç kızı darbettiler | Video 28.03.2024 | 16:00
Tünelde facia ucuz atlatıldı! Filistinli kadın ani fren yaptı, 7 hakim ve savcı yaralandı | Video 01:03
Tünelde facia ucuz atlatıldı! Filistinli kadın ani fren yaptı, 7 hakim ve savcı yaralandı | Video 28.03.2024 | 15:12
Malatya’da 18 kilo kubar esrar ele geçirildi | Video 01:30
Malatya’da 18 kilo kubar esrar ele geçirildi | Video 28.03.2024 | 15:43
Başakşehir’de kamyonet hafriyat kamyonuna çarptı; 2 yaralı | Video 02:18
Başakşehir'de kamyonet hafriyat kamyonuna çarptı; 2 yaralı | Video 28.03.2024 | 15:19
İzmir merkezli kaçakçılık operasyonu: 15 bin litre etil alkol ele geçirildi | Video 01:00
İzmir merkezli kaçakçılık operasyonu: 15 bin litre etil alkol ele geçirildi | Video 28.03.2024 | 15:19
Ümraniye’de 1’i ağır 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada | Video 01:23
Ümraniye'de 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada | Video 28.03.2024 | 14:55
Virajı alamayan otomobil 50 metreden aşağıya uçtu: Sürücü hayatını kaybetti | Video 02:01
Virajı alamayan otomobil 50 metreden aşağıya uçtu: Sürücü hayatını kaybetti | Video 28.03.2024 | 12:46
Defalarca bıçakladığı eşinin başında beklerken gözaltına alındı | Video 05:05
Defalarca bıçakladığı eşinin başında beklerken gözaltına alındı | Video 28.03.2024 | 12:49
Beşiktaş’taki feci kazada entübe edilen genç kızın sözlüsü konuştu: Kazadan sonra araçtan bile inmedi | Video 03:37
Beşiktaş’taki feci kazada entübe edilen genç kızın sözlüsü konuştu: "Kazadan sonra araçtan bile inmedi" | Video 28.03.2024 | 10:47

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA