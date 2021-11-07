Video Yaşam İşten çıkarılmasına kızan kapıcı, apartmanı yaktı | Video
İşten çıkarılmasına kızan kapıcı, apartmanı yaktı | Video

İşten çıkarılmasına kızan kapıcı, apartmanı yaktı | Video

07.11.2021 | 08:54

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Eskişehir’de çalıştığı apartmanda işten çıkarılmasına kızan kapıcı Yunus Emre Aydoğdu (28), kaldığı dairede yangın çıkardı. 11 katlı binanın çatı katındaki kapıcı dairesinde çıkan yangında itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülürken, olaydan sonra kaçan Aydoğdu, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Yangın çıkardığını itiraf eden şüpheli Aydoğdu, “İşten çıkarmalarına kızdım, yangını bilerek çıkardım" dedi.

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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi Akçaağaç Sokak üzerindeki 4 bloktu sitenin 11 katlı C bloğu çatısında saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Yoğun dumanları gören apartman sakinlerinin ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdivenli araçlarıyla alevlere müdahale etti. Bu sırada büyüyen yangın nedeniyle tedbir amacıyla 66 dairedeki yaklaşık 200 kişi binadan polis ekiplerince tahliye edildi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından kapıcı dairesi ve çatıdaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

KAPICI DAİRESİNİ ATEŞE VERİP KAÇMIŞ
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü olayla soruşturma başlatırken, yangını bugün işten çıkarılan kapıcı Yunus Emre Aydoğdu'nun çıkardığını tespit etti. Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ekiplerince yapılan çalışmaların ardından yangın çıkardıktan sonra kaçan Aydoğdu, yakalanarak gözaltına alındı. İlk ifadesinde yangını çıkardığını itiraf eden Aydoğdu'nun "İşten çıkarmalarına kızdım, yangını bilerek çıkardım" dediği öğrenildi. Eskişehir Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Aydoğdu, ifadesi için Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

YANGIN SÖNDÜRME SU VAKALARINI KAPATMIŞ
Site yöneticisi Osman Emral, yangının çatı katında yer alan kapıcı dairesinde çıktığını ve kapıcı Aydoğdu'nun yangın söndürme sistemindeki vanaları kapatarak kaçtığını söyledi. Emral, "C bloğun kapıcısı ile ilgili yoğun şikayetler vardı. Biz de bu şikayetlerden dolayı bugün kendisine iş akdinin fesih edildiğini tebliğ ettik. Tabii tebliğden sonra biz işimize bakmaya başladık. Yarın evi boşaltacağını söyledi. Ben dışarıdayken 'evi yaktı' diye haber geldi. Komşuların söylediğine göre su vanalarını kapatmış. Evden çıkar çıkmaz üst kattan bir yanık kokusu gelmeye başlamış. Kapıcının işten ayrıldığı için yaktığını düşünüyoruz. Bir çanta ve çocuklarını alıp gittiğini güvenlik görevlileri söyledi. Güvenlik görevlileri dumanı görüp haber vermişler. Hemen yukarı çıkmışlar yanmaya başlayınca. Kapı da kapalıymış. Ben 'kapıyı kırın, itfaiyeye yardımcı olun' dedim. Kapıyı kırdılar. Binada 66 daire var. En az 200 kişi olduğunu düşünüyorum, yangın nedeniyle hepsi tahliye edilerek dışarı çıkarıldı" dedi.


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