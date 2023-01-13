İstiklal saldırısı sanığı Hazni Gölge adliyeye sevk edildi | Video
Son dakika haberi: Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı saldırıyı gerçekleştiren PKK/YPG’li hücrenin kilit isimlerinden Bilal Hassan’ı kanlı eylemin ardından yurt dışına kaçmasına yardım eden Hazni Gölge, önceki gün Bulgaristan güvenlik birimleri tarafından yakalandıktan sonra Türkiye’ye teslim edilmişti. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü’nde sorgusu tamamlanan Gölge bu sabah sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Adliyeye sevk edildi.
Güvenlik ve istihbarat birimlerince yapılan çalışmalarda, eylemin firari faili olan Bilal Hassan'nın Bulgaristan'a illegal geçişini sağladığı değerlendirilen Hazni Gölge'nin, 15 Kasım 2022 tarihinde Edirne üzerinden yurt dışına çıkış yaptığı tespit edildi. Şüphelinin izini süren Türk polisi, failin saklandığı yeri ve konakladığı oteli Bulgar güvenlik güçlerine aktardı. Türk ve Bulgaristan emniyet birimlerinin ortak operasyonu ile önceki gün yakalanan Hazni Gölge, Türkiye'ye teslim edilmişti. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince teslim alınan Gölge, önceki gün İstanbul'a getirilmişti. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu tamamlanan Gölge, bu sabah Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Adliyeye sevk edildi.
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