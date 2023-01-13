İstiklal saldırısı sanığı Hazni Gölge adliyeye sevk edildi | Video

Son dakika haberi: Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı saldırıyı gerçekleştiren PKK/YPG’li hücrenin kilit isimlerinden Bilal Hassan’ı kanlı eylemin ardından yurt dışına kaçmasına yardım eden Hazni Gölge, önceki gün Bulgaristan güvenlik birimleri tarafından yakalandıktan sonra Türkiye’ye teslim edilmişti. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü’nde sorgusu tamamlanan Gölge bu sabah sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Adliyeye sevk edildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair bir dizi değerlendirmede bulunmuş, 13 Kasım 2022'de meydana gelen hain terör saldırısına ilişkin kritik bir ismin Bulgaristan'da yakalandığını açıklamıştı. Soylu, eylemin kilit isimlerinden PKK/YPG mensubu Bilal Hassan'nın Edirne'den yurt dışına kaçışını sağlayan faille ilgili "İstiklal Caddesi'ndeki patlamayı planlayan Bilal Hassan'ı Edirne'den yurt dışına kaçıran Hazni Gölge'nin Bulgaristan'da olduğunu tespit ettik. Bulgaristan'a bildirdik, onu bu akşam saat 18.00 sularında Edirne'den bize teslim ettiler" şeklinde ifadeler kullanmıştı.Güvenlik ve istihbarat birimlerince yapılan çalışmalarda, eylemin firari faili olan Bilal Hassan'nın Bulgaristan'a illegal geçişini sağladığı değerlendirilen Hazni Gölge'nin, 15 Kasım 2022 tarihinde Edirne üzerinden yurt dışına çıkış yaptığı tespit edildi. Şüphelinin izini süren Türk polisi, failin saklandığı yeri ve konakladığı oteli Bulgar güvenlik güçlerine aktardı. Türk ve Bulgaristan emniyet birimlerinin ortak operasyonu ile önceki gün yakalanan Hazni Gölge, Türkiye'ye teslim edilmişti. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince teslim alınan Gölge, önceki gün İstanbul'a getirilmişti. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu tamamlanan Gölge, bu sabah Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Adliyeye sevk edildi.