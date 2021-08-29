Video Yaşam Ivana Sert'ten aşı tavsiyesi "Herkes aşı olmalı" | Video

Ivana Sert'ten aşı tavsiyesi "Herkes aşı olmalı" | Video

Ivana Sert'ten aşı tavsiyesi
29.08.2021 | 09:51

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Erzurum'da bir mobilya mağazasının açılışına katılan manken, sunucu, moda tasarımcısı Ivana Sert, pandemi döneminde çok zorlanmadığını kendine vakit ayırdığını söyledi. Pandeminin en büyük ilacının aşı olduğunu belirten İvana Sert, "Bence herkes aşı olmalı. Şu anda başka yapacak bir şey yok" dedi.

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Ivana Sert, Erzurum merkez Yakutiye ilçesi Gülahmet semtinde bir mobilya mağazasının açılışına katıldı. Mobilya mağazası sahibi Merve Özyapar'ın ev sahipliği yaptığı İvana sert açılış kurdelesini AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat ile birlikte kesti.

Açılış sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Ivana Sert, "Kendime zaten zaman ayıran bir insanım. Pandemi öncesinde de, pandemi döneminde de kendimle ilgilendim. Şu anda kendimle vakit geçirmeyi seviyorum. Spor yapımayı, kitap okumayı, film izlemeyi seviyorum. Bu tarz şeyler beni sıkmadı, çok gezen tozan tip değilim. Ondan dolayı ailemle beraber zaman geçirmek, kendime zaman geçirmeyi sevdim, çok zorlanmadım." diye konuştu. Sert, Bence herkes aşı olmalı. Sonuçta büyük bir pandeminin içindeyiz. Bunun tek ilacı aşı. Şu anda yapacak başka bir şey yok dedi.

ERZURUM DAĞLARININ AŞIĞIYIM
Kış mevsiminde kayağa geldiği Erzurum dağlarına aşık olduğunu belirten İvana Sert, Erzurum'un cennet gibi bir yer olduğunu söyledi. Yeni dönem çalışmaları hakkında bilgi veren Sert, bir televizyon kanalı için iş dünyası programı sunduğunu ifade ederek, "İş dünyası modadan uzak. Modaya biraz ara verdim ama bu demek değil ki geri dönmeyeceğim" dedi.

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