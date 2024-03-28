İzmir merkezli kaçakçılık operasyonu: 15 bin litre etil alkol ele geçirildi | Video
İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda piyasa değeri 30 milyon TL’nin üzerinde olan 15 bin litre etil alkol ele geçirildi.
Piyasa değeri 30 milyon TL'nin üzerinde olan etil alkolün ele geçirildiği operasyon kapsamında 11 kişi gözaltına alındı. 9 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 2 kişinin ise tutuklandığı öğrenildi.
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