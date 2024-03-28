Video Yaşam İzmir merkezli kaçakçılık operasyonu: 15 bin litre etil alkol ele geçirildi | Video
İzmir merkezli kaçakçılık operasyonu: 15 bin litre etil alkol ele geçirildi | Video

İzmir merkezli kaçakçılık operasyonu: 15 bin litre etil alkol ele geçirildi | Video

28.03.2024 | 15:19

İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda piyasa değeri 30 milyon TL’nin üzerinde olan 15 bin litre etil alkol ele geçirildi.

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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, insan sağlığına zararlı, sağlıksız koşullarda üretilip depolanan ve piyasaya içki yapımında kullanılmak üzere sunulan etil alkol kaçakçılığına yönelik İzmir, Aydın ve Manisa'da 3 ikamet, 3 iş yeri, 3 depo ile 4 araca baskın düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda; 15 bin litre etil alkol, 4 etil alkol damıtma kazanı, 2 etil alkol doldurma makinası, soğutucu fan, folyo kapatma makinesi, alkolmetre, aktarım motoru, 5 bin 250 bidon kapağı, bin 873 taklit etiket, bin 280 adet 1 litrelik etil alkol şişesi, 200 adet 5 litrelik etil alkol bidonu ve 200 adet içki yapımında kullanılan aroma ele geçirildi.

Piyasa değeri 30 milyon TL'nin üzerinde olan etil alkolün ele geçirildiği operasyon kapsamında 11 kişi gözaltına alındı. 9 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 2 kişinin ise tutuklandığı öğrenildi.
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