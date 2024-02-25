Video Yaşam İzmir'de saklandığı bazanın içinde yakalanan katil yeğen tutuklandı | Video
İzmir'de saklandığı bazanın içinde yakalanan katil yeğen tutuklandı | Video

İzmir'de saklandığı bazanın içinde yakalanan katil yeğen tutuklandı | Video

25.02.2024 | 08:25

İzmir'in Karabağlar ilçesinde pazarda balıkçılık yapan akrabalar arasında çıkan kavgada, amcasını tabancayla öldüren, oğlunu da bacaklarından vurduktan sonra kayıplara karışan ve saklandığı evde yatak odasındaki bazanın içinde yakalanan katil yeğen tutuklandı.

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Olay, 16 Şubat 2024 Cuma günü saat 22.20 sıralarında Karabağlar ilçesine bağlı 3896 Sokakta meydana gelmişti. Pazarda balık satan akrabalar arasında müşteri kapma nedeniyle kavga çıkmış, tartışmanın daha sonrasında M.Ş. (24), yanında getirdiği tabancayla Sertif Şaşı'yı (60) öldürmüş, oğlu E.Ş. (42)'yi de bacaklarından yaralamıştı.

SAKLANDIĞI BAZANIN İÇİNDE YAKALANDI, ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI
Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, firar eden şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Cinayet Büro ekipleri, 60 kamera gözünden yaklaşık 500 saatlik çalışma yaparak, şüphelinin Torbalı ilçesindeki bir köy evinde saklandığını belirledi. Hemen operasyon yapan ekipler, katil zanlısını saklandığı yatak odasındaki bazanın içinde yakaladı. Amca katili yeğen, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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