Video Yaşam İzmir'de tartıştığı sevgilisini öldüren polis memuru intihar etti

İzmir'de tartıştığı sevgilisini öldüren polis memuru intihar etti

İzmir'de tartıştığı sevgilisini öldüren polis memuru intihar etti
23.03.2021 | 08:35

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İzmir'in Konak ilçesinde, polis memuru Fırat Köksal (39), otoparkta tartıştığı sevgilisi Nagihan Üste'yi (33) tabanca ile vurduktan sonra intihar etti. İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, olay yerine gelerek, inceleme yapan polislerden bilgi aldı.

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Olay, saat 21.30 sıralarında Rakım Erkutlu Caddesi Kadifekale Şehitliği yakınındaki otoparkta meydana geldi. Polis memuru Fırat Köksal, evlilik planları yaptığı öğrenilen sevgilisi Nagihan Üste ile birlikte 35 V 0761 plakalı otomobille Kadifekale Şehitliği yakınındaki bir otoparka geldi. İkili arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüdü. Köksal'ın tabanca çıkartması üzerine, iddiaya göre Üste, otomobilden inmek için hamle yaptı. Ancak polis sevgilisinin açtığı ateş sonu başından vurulan Nagihan Üste, kanlar içerisinde otomobilin yanına yığıldı. Ardından Fırat Köksal, başına dayadığı silahı ateşledi.


Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Nagihan Üste'nin yaşamını yitirdiği, Fırat Köksal'ın ise ağır yaralı olduğunu belirledi. Ambulansla Köksal, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Köksal, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri otopark ve çevresinde araştırma yaptı. Polis ekipleri incelemelerini sürdürürken olay yerine gelen İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, konu hakkında bilgi aldı. Üste ve Köksal'ın cenazeleri ise otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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