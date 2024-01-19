İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 61 tutuklama | Video 19.01.2024 | 11:40 İZMİR'de, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 84 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 61'i tutuklandı, 20'si adli kontrol şartıyla 23 kişi ise serbest bırakıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Yaklaşık 3 ay süren takibin ardından 15 Ocak sabahı operasyon düzenlendi. Özel harekat polisinin destek verdiği, 200 polisin katılımıyla şüphelilerin ev ve iş yerlerine düzenlenen helikopter destekli operasyonda 84 kişi gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı verilen 23 şüphelinin ise çeşitli suçlardan cezaevinde oldukları belirlendi. Narkotik köpeklerinin de kullandığı şüphelilerin üzerleri ile ev, iş yeri ve eklentilerindeki aramalarda bir miktar esrar, metamfetamin ve uyuşturucu hap, ruhsatsız 7 tabanca, 6 pompalı tüfek, 1 kılıç, 84 tabanca/tüfek fişeği ve hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 61'i tutuklandı, 20'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 23 kişi ise serbest bırakıldı.