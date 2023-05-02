İzmir’deki Forlkart Sitesi’ne tinerli sabotaj! Yangınla ilgili çok çarpıcı detay! | Video
İzmir Narlıdere'deki Folkart Sitesi alev alev yanmıştı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili birçok senaryo ortaya atıldı. Yeni Asır Gazetesi ulaştığı bir detay ise kundaklama ve sabotaj ihtimalini akıllara getirdi. Sabah Gazetesi ise yangının çıkış anına ilişkin görüntülere ulaştı. İşte o görüntü...
Yeni Asır'ın ulaştığı bir detay ise kundaklama ve sabotaj ihtimalini akıllara getirdi. Polis ve itfaiye ekiplerinin vereceği rapor beklenirken, yangının kül ettiği Mithatpaşa Caddesi'ne bakan bölümdeki bloğun altında bir tiner tenekesi bulundu.
YANGIN İLE İLGİLİ SENARYOLAR ÜRETİLDİ
Tiner tenekesi bulunduğunu doğrulayan emniyet yetkilileri, sabotaj ihtimaline karşı tenekeye el koyarak laboratuvara gönderdi. Yanan bölümde ikamet eden site sakinleri, itfaiyenin vereceği raporun çıkmasının ardından evlerine girebilecekler.
İzmir'in Narlıdere İlçesi Yenikale Mahallesi'ndeki 4 bloklu Folkart Narlıdere Sitesi'nin bir bloğunda geçtiğimiz hafta büyük bir yangın çıktı. Tüm binayı saran alevler Karşıyaka'dan bile görülürken, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu yangında bina sakinleri ekiplerce tahliye edildi. 3'üncü bloktaki dairelerin kullanılamaz hale geldiği yangında 6 kişi dumandan etkilenirken, 1 kişi ise ayağından yaralanmıştı. Yaşanan bu olay sonrasında yangına dair pek çok senaryo ortaya atıldı.
BOŞ KUTU İNCELENİYOR
Yangının net sebebi toplanan delillerin laboratuvar raporunun çıkmasıyla aydınlanacak olmasına rağmen şu an en önemli kanıt, boş tiner kutusu.
Polis ve itfaiye ekipleri tarafından tiner kutusunun bulunması sabotaj ihtimalinin güçlendirdiği söylenirken, tiner kutusu detayı site yönetimi tarafından da doğrulandı. Bu ihtimale karşı o blokta oturan site sakinlerinin bilgisine başvurulacağı öğrenildi.
SABAH, O GÖRÜNTÜLERE ULAŞTI
SABAH Gazetesi ise yangının ilk çıkış anını gösteren ve savcılığa sunulan delil niteliğindeki görüntülere ulaştı. Vatandaşlar tarafından karşı apartmanlardan birinden çekilen görüntülerde yangının ikinci katta başladığı görülüyor.
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