Video Yaşam İzzet Altınmeşe'nin hayatını kaybeden oğlu Ali Murat Altunmeşe İstanbul'a uğurlandı | Video
İzzet Altınmeşe'nin hayatını kaybeden oğlu Ali Murat Altunmeşe İstanbul'a uğurlandı | Video

İzzet Altınmeşe'nin hayatını kaybeden oğlu Ali Murat Altunmeşe İstanbul'a uğurlandı | Video

20.12.2021 | 12:28

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Türk Halk Müziği sanatçısı İzzet Altınmeşe'nin Mersin'de hayatını kaybeden 42 yaşındaki oğlu Ali Murat Altunmeşe'nin cenazesi İstanbul'a gönderildi.

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Edinilen bilgiye göre, bir program için Mersin'de bulunan ünlü sanatçı İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altunmeşe , dün merkez Yenişehir ilçesi Limonluk Mahallesi'nde kaldığı apartmanın 11. katından düşerek hayatını kaybetti. Altunmeşe'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Altunmeşe'nin, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundaki otopsi işlemleri bugün tamamlandı. Altunmeşe'nin cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı.

Cenaze nakil aracına konulan Altunmeşe'nin naaşı, Adana Havalimanı'na gönderildi. Hava yoluyla İstanbul'a uğurlanacak Altunmeşe'nin cenazesinin, yarın ikindi vakti kılınacak namazın ardından Göktürk Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

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