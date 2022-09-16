Jandarmadan uyuşturucu ve tarihi eser operasyonu | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde yapılan operasyonda 12 kilo kubar esrar ele geçirilirken, Yavuzeli ilçesinde yapılan operasyonda ise tarihi eser niteliğinde sütün taşı, dibek taşı, öğütme taşı ve mimarı öğe ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 2 şüpheli şahıstan 1'i tutuklandı.
Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan 1'i sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.