Video Yaşam Kaçak klinikler böyle basıldı! Tıbbi cihazlara el konuldu | Video

Kaçak klinikler böyle basıldı! Tıbbi cihazlara el konuldu | Video

Kaçak klinikler böyle basıldı! Tıbbi cihazlara el konuldu | Video
17.06.2021 | 12:42

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İstanbul’da ruhsatsız faaliyet yürütülen 3’ü Diş, 2’si Göz, 3’ü “Kulak Burun Boğaz” toplam sekiz kaçak klinik basıldı. O anlar polis kameralarına yansıdı. Kaçak muayenehanelerdeki tıbbi cihazlara el konuldu.

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İstanbul Emniyeti'nin "Kaçak Ve Ruhsatsız Muayenehane" denetimi Esenyurt İlçesi'nde yapıldı. Esenyurt İnönü Mahallesi'nde bulunan bir iş merkezi; Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü Ekipleri ile birlikte kontrol edildi. Söz konusu iş merkezinde sağlık hizmeti veren 12 iş yerinin olduğu, iş yerlerinden 4'ünün boş olduğu, diğer sekiz iş yerinden 3'ünün Diş Muayenehanesi, 2'sinin Göz Muayenehanesi, diğer 3'ünde ise "Kulak Burun Boğaz Kliniği" olarak ruhsatsız ve kaçak bir şekilde faaliyet yürütüldüğü tespit edildi. Operasyon yapılan kaçak ve ruhsatsız muayenehanelerin faaliyetlerine son verildi. O anlar polis kameralarına yansıdı. Adreslerdeki bütün tıbbi cihazlara el konuldu. Adreslerde bulunan iki ziyaretçi, dört doktor ve iki iş yeri sahibi; haklarında yapılan yasal işlemlerin ardından adli makamlar tarafından serbest bırakıldı.

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