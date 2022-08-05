Kaçak silah imalathanesinden cephanelik çıktı | Video

Konya'da kaçak silah imalathanesine yapılan baskında çok sayıda silah ele geçirilirken 6 şüpheli gözaltına alındı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri başarılı bir operasyona imza attı.

Uzun süredir devam eden ruhsatsız silah imal ve satışını yapan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında önceki tarihlerde yakalanan toplam 165 tabancanın imal edildiği adrese operasyon gerçekleştirildi.

Eş zamanlı operasyonda 110 adet tabanca, 4 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 16 bin 693 adet uyuşturucu hap, 653 adet tabanca şarjörü, bin 195 adet tabanca namlusu ve yüzlerce silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirilerek el konuldu. 6 şüpheli gözaltına alındı.