Kafe baskınında şoke eden görüntü. Bir yanda nargile bir yanda fizik tedavi | Video

Bağcılar'da polis ekipleri açık olduğu tespit edilen bir kafeye baskın yaptı. Baskında kafenin ortasında bulunan sedye ve burada tedavi gerçekleştiren fizyoterapist görenleri hayrete düşürdü.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler korona virüs önlemleri kapsamında kapalı olması gereken kafe, kıraathanelere yönelik denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Dün akşam gerçekleştirilen denetimler de ise açık olduğu tespit edilen bir kafeye baskın yapıldı. Kafeye giren ekipler, içerinin dolu olduğunu gördü. Karşılarında polis ekiplerini gören bazı kişiler, kaçmak istese de ekipler kimsenin kaçmasına izin vermedi. Ancak kafede sadece müşteriler yoktu. Kafenin ortasında bulunan perdeyi açan ekipler, gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Perdenin arkasında bulunan sedyenin başında oturan adam, kendisinin fizik tedavi uzmanı olduğunu ve tedavi için orada olduğunu iddia etti. Ekipler buranın kafe olduğunu bunun burada neden olduğunu sorduğunda ise adam "İş yeri sahibinin sırtı ağrıyordu ona geldim senin de ağrısa sana da gelirim bütün malzemelerim burada benim kafe ile işim yok" dedi. Ekipler kafe de bulunanlara ve fizik tedavi uzmanı olduğunu söyleyen şahsa idari para cezası uygulayarak kafeyi kapattı.

Öte yandan gece boyunca 5 kıraathane ve 2 kafeye işlem yapıldı. Buralarda bulunan 77 kişiye 3 bin 469 TL'den toplam 267 bin 113 lira para cezası uygulanırken, 9 kişiye kumar oynamaktan 12 bin TL para cezası uygulandı.