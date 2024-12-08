Kafede kızlar kavga etti, mekan sahibi havaya ateş açtı | Video 08.12.2024 | 08:40 Ankara Altındağ'da bulunan bir kafede iki kız grubu arasında kavga çıktı, mekan sahibi havaya ateş açtı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Altındağ Orhan Kemal Caddesi'nde bir kafede meydana geldi. İddialara göre, kafede eskiden çalışan ve yeni çalışan iki kız arasında kavga çıktı. İki kız grubunun kafenin dışında kavga ettiği, ardından olayın kafenin içinde de sürdüğü, mekan sahibinin uyarılarına rağmen kavga devam edince, mekan sahibinin ruhsatlı beylik silahıyla iki el hedef göstererek bir el de havaya toplam üç el ateş ettiği iddia edildi. Mekan sahibinin ateş etmesi üzerine kavga eden iki grup, dükkanın camlarını ve kapısını kırdı. Olay yerindekilerin ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine geldi. Mekan sahibi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kavgaya karışan kız grupları, mekan sahibinden şikayetçi oldu. Polis ekipleri olaya ilişkin araştırmalara devam ediyor.