Kağıthane'de korku dolu anlar kamerada: Tekel bayi önüne patlayıcı atıp kaçtılar | Video
Kağıthane'de iki kişi, tekel bayi önüne patlayıcı atıp kaçtı. Patlamanın ardından şüphelileri yakalamak için tekel bayiiden çıkan şahıs ise artarda havaya ateş açtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Olayda ölen ya ada yaralanan olmazken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletlilerin bekledikten sonra, tekel bayi önüne patlayıcı bırakıp kaçtığı, patlamanın ardından bayiden elinde tabancayla çıkan kişinin, motosikletlilerin arkasından koşarak defalarca havaya ateş açtığı görülüyor. Motosikletlilere yakalayamayan şahıs ardından tekel bayine giriyor.
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