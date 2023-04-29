Video Yaşam Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem | Video
Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem | Video

Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem | Video

29.04.2023 | 09:37

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 04.55'te Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6.89 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin, ilçenin yanı sıra il merkezinde de hissedildiği bildirildi.

Depremle ilgili olumsuz bir durumun bildirilmediği öğrenildi.

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