Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem | Video
Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 04.55'te Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6.89 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin, ilçenin yanı sıra il merkezinde de hissedildiği bildirildi.
Depremle ilgili olumsuz bir durumun bildirilmediği öğrenildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:28
Lüleburgaz'da fabrika yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı | Video 29.04.2023 | 10:24
00:49
Banka müdürü tutuklanmıştı... Kuryeleri de gözaltına alındı! | Video 29.04.2023 | 10:30
01:28
Yolcu otobüsünde yakalandı; uyuşturucuyu kulaklığa saklamış | Video 29.04.2023 | 10:08
01:18
05:12
Prof. Dr. Maden: "Karadeniz gazı bir başlangıç, devamı gelecek" | Video 29.04.2023 | 09:46
02:02
Küçükçekmece’de karton yüklü kamyon alev aldı | Video 29.04.2023 | 09:46
06:08
Gazipaşa'da dere taştı, domates serası sular altında kaldı | Video 29.04.2023 | 09:38
01:04
Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem | Video 29.04.2023 | 09:37
04:27
Beylikdüzü’nde bir garip hırsızlık: Apartmanın zil panelini çaldı | Video 29.04.2023 | 09:37
01:05
Denizli'de sahte alkol can aldı | Video 29.04.2023 | 09:37
03:16
Ülke genelinde kentsel dönüşüm seferberliği | Video 28.04.2023 | 22:13
26:02
01:17
03:06
Eyüpsultan'da su borusu patladı, tramvaylar mahsur kaldı | Video 28.04.2023 | 16:25
00:45
Eyüpsultan'da su borusu patladı, yollar göle döndü! | Video 28.04.2023 | 16:39
01:54
01:03
İşçi servisi karşı yola geçen çocuğa böyle çarptı | Video 28.04.2023 | 16:15
03:54
Bobinaj dükkanı alevlere teslim oldu | Video 28.04.2023 | 15:48
03:19
Yaya geçidinden geçerken araç böyle çarptı: 1 ölü | Video 28.04.2023 | 15:35
06:25
Dünyada ilk kez Türkiye’de geliştirildi, TEKNOFEST’te finale kaldı | Video 28.04.2023 | 15:11