Kalenin seyir terasından düşen tıp öğrencisi, toprağa verildi | Video 04.04.2023 | 15:07 MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde tarihi Namrun Kalesi'nin seyir terasından düşüp yaşamını yitiren tıp fakültesi öğrencisi Selahattin Suluhan, toprağa verildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Çamlıyayla ilçesinde dün tarihi Namrun Kalesi?nin 50 metre yüksekliğindeki seyir terasından düşen kişiyi görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, düşen kişinin Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Selahattin Suluhan olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.Selahattin Suluhan'ın cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Tarsus Şehir Mezarlığı'na götürüldü. Suluhan'ın cenazesi, yakınları okul arkadaşları ve hemşire annesinin sağlıkçı mesai arkadaşlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.Selahattin Suluhan'ın sosyal medyada yemek videoları çeken annesi Rahşan Suluhan'ın, cenazede ayakta durmakta zorlandığı görüldü.