Karabük'te, üst geçidin altında poşete sarılı bebek cesedi bulundu | Video
KARABÜK'te, üst geçide çıkan merdivenlerin altında poşete sarılmış halde bebek cesedi bulundu.
Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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