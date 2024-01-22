Karla kaplanan Kapadokya'da kartpostallık görüntüler mest ediyor | Video
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya, kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Dron ile görüntülenen bölgede ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.
Tatil için Ankara'dan gelen Murat Orhan da yaptığı açıklamada; "Üç arkadaşım ile birlikte Ankara'dan yola çıktık. Amacımız Güney Doğu Anadolu turu yapmaktı. İlk başta Kapadokya hiç aklımızda yoktu. Ama yolumuz buraya düştü. Kapadokya'yı hiç böyle tahmin etmiyorduk. Kapadokya'yı beyazlar içinde görünce çok memnun kaldık. Kar Kapadokya'ya çok yakışmış" diye konuştu.
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