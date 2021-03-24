Kars'ta çok nadir yeraltından çıkan beyaz gelincik böyle görüntülendi | Video

Sansargiller ailesinden olan, daha çok yer altında yaşayan ve dışarı çok nadir çıkan Beyaz Gelincik, Kars'ın Arpaçay ilçesinin Melikköy köyünde görüntülendi.

Yer altında gizlendiği için görüntü alınması çok zor olan hayvan türlerinden olan Beyaz Gelincik, uzun gövde ve kuyruğuyla çok hızlı hareket ediyor. Çok küçük deliklerden içeri girebilme yeteneğine sahip olan Gelincik, fare ve kuş yumurtası ile besleniyor. Bazı hayvanlar gibi gelinciğin de vücut renklerinde mevsimsel değişlikler görülebiliyor. Diğer aylarda koyu renkli olan bazı hayvanlar, kış aylarında bembeyaz bir posta bürünen gelincikler karla birleşince kamuflaj oluyor. Yöre halkı, yazın çok gördükleri gelincikleri kışın bitki örtüsünün beyaza bürünmesi ile pek nadir olarak gördüklerini söyledi.