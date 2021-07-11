Kartal’da uyuşturucu imalathanesine çevrilen eve baskın | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:46
Kartal’da uyuşturucu imalathanesine çevrilen eve baskın | Video 11.07.2021 | 16:08
01:08
06:24
03:26
Ehliyet sınavında sürücü adayının kullandığı araç takla attı | Video 11.07.2021 | 15:41
04:14
Arnavutköy'de feci kaza! Taksi, TIR'ın altına girdi | Video 11.07.2021 | 15:30
02:00
Kuzguncuk’ta serinlemek için denize giren kişi kayboldu | Video 11.07.2021 | 15:13
05:00
'Türk Yıldızları' Kayseri semalarında görsel şölen yaşattı | Video 11.07.2021 | 15:13
01:35
Motosikleti apartman önünden böyle çaldı | Video 11.07.2021 | 14:30
06:21
05:52
03:48
03:04
Kaza sonrası derede kaybolan 15 bin dolardan 500'ü bulundu | Video 11.07.2021 | 14:00
01:09
Kumar oynadığı tespit edilen 44 kişiye 232 bin 100 lira ceza | Video 11.07.2021 | 13:59
00:32
Motosikletler çarpıştı. 23 yaşındaki gencin öldüğü kaza kamerada | Video 11.07.2021 | 13:59
04:14
Doktorların hastanede yumruklu kavgası kamerada | Video 11.07.2021 | 13:17
05:43
Srebrenica Soykırımı'nı unutturmamak için koştular | Video 11.07.2021 | 13:19
00:34
Hafif ticari araç ambulansa böyle çarptı | Video 11.07.2021 | 13:13
00:43
19:23
05:25
Boğazına şeker kaçan çocuğu böyle kurtardı | Video 11.07.2021 | 11:48
Kartal’da uyuşturucu madde düzeneği kurulan adrese baskın yapıldı. Operasyonda, 12 kilo 128 gram ‘Marihuana’ ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" ile ilgili yürüttüğü çalışmalar kapsamında ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler, 10 Temmuz 2021 tarihinde saat 23.00 sıralarında Kartal Yakacık Çarşı Mahallesi'nde bulunan bir adreste aramalar yaptı.
Kontroller sırasında ikametten yoğun şekilde narkotik madde kokusu geldiği ve içeride uyuşturucu madde düzeneği olduğu belirlendi. Arama kararıyla adreste yapılan aramada, 12 kilo 128 gram Marihuana ele geçirildi. Adreste bulunan Ş.K. ve D.S. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan adliyeye sevk edilecek.