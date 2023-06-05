Video Yaşam Kastamonu, Samsun ve Amasya'da sağanak sele neden oldu | Video
Kastamonu, Samsun ve Amasya'da sağanak sele neden oldu | Video

Kastamonu, Samsun ve Amasya'da sağanak sele neden oldu | Video

05.06.2023 | 12:47

Karadeniz bölgesindeki sağanak yağış, etkisini sürdürüyor. Kastamonu, Samsun ve Amasya'da sağanak yağış, sele neden oldu. 2 kişi hayatını kaybetti.

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