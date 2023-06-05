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Kastamonu'da dere suları yükseldi, iş yeri ve evleri su bastı | Video

Kastamonu'da dere suları yükseldi, iş yeri ve evleri su bastı | Video

05.06.2023 | 09:04

Kastamonu'nun Bozkurt ve İnebolu ilçesinde gece boyu süren kuvvetli yağış nedeniyle dere suları yükseldi, iş yeri ve evleri su bastı.

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2021 yılında sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde gece boyu etkili olan yağışlar nedeniyle su seviyesinin yükseldiği Ezine Deresi'nde taşmalar meydana geldi. İnebolu'da ise Söke Deresi'nde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle dere kenarında bulunan bazı iş yeri ve evleri su bastı. Burada yaşayan vatandaşlar itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından tahliye edildi. Bölgede ekiplerin çalışmalarını sürüyor.

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