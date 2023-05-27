Kavgada 1 kişi ölmüş, 10 kişi yaralanmıştı; o kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video
Mardin’in Derik ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.
Ağır yaralanan Fikret Aktaş, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Olay sonrası kavgaya ait görüntüler ortaya çıktı. Çıkan görüntüde tarafların birbirine silah, taş ve sopalarla saldırdığı, yaralanan bir kişinin de yerde hareketsiz yattığı görülüyor.
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