Kavşağa kontrolsüz giren sürücü motosikletliye böyle çarptı | Video

Çanakkale’de kavşağa kontrolsüz giren bir otomobil, motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, o anlar da Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS)’ne kameralarına yansıdı.

Kaza, Barbaros Mahallesi Troya Caddesi'nde meydana geldi. Trafik ışıklarının kontrollü geçişe döndüğü sırada normal yolunda seyir halinde olan motosiklet sürücüsünün önüne karşı istikametten gelen bir otomobil çıktı. Motosiklet sürücüsü manevra yapmaya çalışsa da otomobilden kaçamadı ve sağ yolcu kapısına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde kazayı hafif yaralı atlattı.

KAZA ANI KGYS'NE SANİYE SANİYE YANSIDI

Emniyet Genel Müdürlüğü 81 ilde kameralara yansıyan trafik kazaları görüntülerini 'Trafik kurallarına uysalardı, bu kazalar olmayabilirdi' notuyla paylaşarak, sürücü ve yayaların daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunmaya devam ediyor.