Video Yaşam Kayınpederi ve bacanağını öldüren sanık hakkında 2 kez müebbet hapis cezası istendi | Video
Kayınpederi ve bacanağını öldüren sanık hakkında 2 kez müebbet hapis cezası istendi | Video

Kayınpederi ve bacanağını öldüren sanık hakkında 2 kez müebbet hapis cezası istendi | Video

30.03.2023 | 12:31

Konya'da kayınpederini ve bacanağını av tüfeğiyle vurarak öldüren cinayet zanlısının yargılandığı davada, savcılık sanık hakkında 2 kişiyi öldürme suçundan 2 kez müebbet hapis cezası istedi.

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Olay, 14 Ocak 2021 tarihinde akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Şefikcan Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir mobilya dükkanında bacanağı 36 yaşındaki Mustafa Arslan'ı pompalı tüfekle öldüren 39 yaşındaki Şenol Yasak, ardından oto sanayi sitesindeki dükkanda kayınpederi 68 yaşındaki Bekir Dağdeviren'i vurarak ağır yaraladı. Bekir Dağdeviren yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Zanlı Şenol Yasak kaçmaya çalışırken, çevredeki esnaf tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Polisteki sorgulamasında cinayet zanlısı Şenol Yasak, yakalanmasaydı kayınbiraderi Enes Dağdeviren'i de öldüreceğini söylediği öne sürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan cinayet zanlısı çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Şenol Yasak hakkında kayınpederi ve bacanağını öldürdüğü için 'kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet hapis cezası istendi. Kayınbiraderi Enes Dağdeviren'e yönelik de 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis talep etti. Ayrıca Şenol Yasak'ın, Mustafa Arslan'a gerçekleştirdiği saldırının ardından kamyonetini alıp kayınpederinin iş yerine gittiği için de 'kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak hırsızlık' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar daha yargılanması istendi.

CEZAİ SORUMLULUĞU TAM RAPORU GELDİ
Dava sürecinde mahkeme heyeti tarafından Şenol Yasak'ın akıl sağlığı raporu istendi. Adli Tıp Kurumu raporunda, ceza sorumluluğunu etkileyecek ve ortadan kaldıracak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl sağlığı veya zayıflığının tespit edilmediğini belirtti. Şenol Yasak'ın, 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'hırsızlık' suçlarına karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu şeklinde rapor mahkeme heyetine belirtildi.

SAVCILIK SANIK HAKKINDA İSTENİLEN CEZAYI AÇIKLADI
İddianamenin Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından Şenol Yasak, 9'inci kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede Cumhuriyet Savcılığı Şenol Yasak hakkında hazırlanan mütalaayı açıkladı. Savcı tarafından, kayınpederi ve bacanağını öldürdüğü için 'kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet hapis cezası istendi. Kayınbiraderi Enes Dağdeviren'e yönelik de 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 10 yıl hapis talep edildi. Ayrıca Şenol Yasak'ın, Mustafa Arslan'a gerçekleştirdiği saldırının ardından kamyonetini alıp kayınpederinin iş yerine gittiği için de 'kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak hırsızlık' suçundan 5 yıl yargılanması istendi. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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