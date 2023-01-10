Video Yaşam Kaz Dağları’nda ormanlık alanda örtü yangını çıktı | Video
Kaz Dağları’nda ormanlık alanda örtü yangını çıktı | Video

Kaz Dağları’nda ormanlık alanda örtü yangını çıktı | Video

10.01.2023 | 08:33

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Aksaray’da tüm ekipler seferber oldu: Kayıp genç donmak üzereyken kanalda baygın bulundu | Video 04:13
Aksaray’da tüm ekipler seferber oldu: Kayıp genç donmak üzereyken kanalda baygın bulundu | Video 10.01.2023 | 08:44
Kaz Dağları’nda ormanlık alanda örtü yangını çıktı | Video 01:36
Kaz Dağları’nda ormanlık alanda örtü yangını çıktı | Video 10.01.2023 | 08:33
Avrupa Otoyolu’nda iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı | Video 01:37
Avrupa Otoyolu’nda iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı | Video 10.01.2023 | 08:33
Başkan Erdoğan’ın otoyol ve köprü müjdesi sonrası gülümseten anlar | Video 01:32
Başkan Erdoğan’ın otoyol ve köprü müjdesi sonrası gülümseten anlar | Video 09.01.2023 | 20:27
Halk otobüsü yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama böyle çarptı | Video 01:56
Halk otobüsü yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama böyle çarptı | Video 09.01.2023 | 18:07
Şantiyede işçilerin kaldığı konteynerler alev alev yandı: 1 yaralı | Video 03:42
Şantiyede işçilerin kaldığı konteynerler alev alev yandı: 1 yaralı | Video 09.01.2023 | 16:54
Jandarmanın yakaladığı aranan 25 şahıstan 21’i tutuklandı | Video 00:36
Jandarmanın yakaladığı aranan 25 şahıstan 21'i tutuklandı | Video 09.01.2023 | 16:54
Kartal’da 2 genç kadını öldüren şüpheli: Kız arkadaşımı öldürdüm, intihar ettim | Video 02:55
Kartal’da 2 genç kadını öldüren şüpheli: "Kız arkadaşımı öldürdüm, intihar ettim" | Video 09.01.2023 | 16:41
Ambulansa yol vermemişti! Gözaltına alındı ve 623 lira ceza yazıldı | Video 00:09
Ambulansa yol vermemişti! Gözaltına alındı ve 623 lira ceza yazıldı | Video 09.01.2023 | 16:41
Fatih’te darp edilip öldürülen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı | Video 07:44
Fatih’te darp edilip öldürülen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı | Video 09.01.2023 | 15:53
SON DAKİKA: Müge Anlı’da Elnare Kızmaz’a ne oldu, bulundu mu? Kemik ve kafatası detayı... | Video 04:24
SON DAKİKA: Müge Anlı'da Elnare Kızmaz'a ne oldu, bulundu mu? Kemik ve kafatası detayı... | Video 09.01.2023 | 16:12
Siirt’te minibüs şarampole yuvarlandı: 4 yaralı | Video 00:57
Siirt'te minibüs şarampole yuvarlandı: 4 yaralı | Video 09.01.2023 | 15:04
Manisa’daki kazada yaşamını yitiren abla-kardeş son yolculuğuna uğurlandı | Video 03:51
Manisa'daki kazada yaşamını yitiren abla-kardeş son yolculuğuna uğurlandı | Video 09.01.2023 | 15:04
Dev derbiyi fırsat bilip stadyum etrafında toplandılar! Polis 7 değnekçiyi gözaltına aldı | Video 00:33
Dev derbiyi fırsat bilip stadyum etrafında toplandılar! Polis 7 değnekçiyi gözaltına aldı | Video 09.01.2023 | 15:02
Küçükçekmece’de araçlar yakıldı, mahalleli yaşananları anlattı | Video 04:19
Küçükçekmece'de araçlar yakıldı, mahalleli yaşananları anlattı | Video 09.01.2023 | 14:08
Bingöl’de JAK Timlerinden gerçeği aratmayan tatbikat | Video 01:18
Bingöl'de JAK Timlerinden gerçeği aratmayan tatbikat | Video 09.01.2023 | 14:16
Ege Denizi’ndeki 4 şiddetindeki deprem Ayvacık’ta da hissedildi | Video 00:56
Ege Denizi'ndeki 4 şiddetindeki deprem Ayvacık'ta da hissedildi | Video 09.01.2023 | 14:22
Tel örgüler arasında sıkıştı, itfaiye ekipleri kurtardı | Video 01:36
Tel örgüler arasında sıkıştı, itfaiye ekipleri kurtardı | Video 09.01.2023 | 12:43
Kontrolden çıkan midibüs devrildi: 6’sı ağır, 12 yaralı | Video 02:16
Kontrolden çıkan midibüs devrildi: 6'sı ağır, 12 yaralı | Video 09.01.2023 | 13:34
Gasp edildiğini söyledi, polise olay yerine bile gösteremedi! Bir garip gasp iddiası karakolda bitti | Video 01:05
Gasp edildiğini söyledi, polise olay yerine bile gösteremedi! Bir garip gasp iddiası karakolda bitti | Video 09.01.2023 | 12:41

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi sınırları içerisinde kalan Kaz Dağları’nda ormanlık alanda örtü yangı çıktı. Yangın, ekipler tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Bayramiç ilçesine bağlı Çırpılar ile Evciler Köyü arasındaki Uzunoluk ve Kobaklı mevkiinde gece yarısı ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Bölgeye çok sayıda arazöz, dozer, ilk müdahale aracı ve personel ile çevre belediye ve kurumlara ait ekipler yönlendirildi.

Ekiplerin ormanlık alandaki örtü yangınını kontrol altına almak için müdahalesi devam ediyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA