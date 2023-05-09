Kaza yapan otomobil refüje uçtu: 3 yaralı | Video 09.05.2023 | 14:53 Kayseri’nin Talas ilçesinde kaza yapan otomobilin yolun ortasındaki refüje uçtuğu kazada 3 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Sayer Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana gelen kazada G.G. idaresindeki otomobil ile M.D. idaresinde hafif ticari araç kaza yaptı. Kazanın etkisi ile savrulan otomobil orta refüjde bulunan tabelaya çarparak durabildi. Kazada sürücü G.G., yanında bulunan N.S.Ş. ve hafif ticari aracın sürücüsü M.D. yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.