Kazdağları'ndaki yangın böyle söndürüldü! | Video

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Balıkesir’in Edremit İlçesinde Kazdağları’ ndaki yangının söndürülmesinde görev yapan ve ateş pervaneleri olarak adlandırılan yangın söndürme helikopterlerinin sezon boyunca korkusuzca gerçekleştirdiği zorlu mesaileri görüntülendi.
Ateş pervaneleri yüksek hızları, güçlü manevra kabiliyetleri ve isabetli su atışları ile orman yangınlarının söndürülmesinde büyük rol oynuyor.
Ateş pervanelerinin yangın ile mücadele görüntülerinde zaman zaman alevlere metreler kala uçuş yapmaları, yoğun duman içinde neredeyse sıfır görüşte uçuş yapmalarının yanı sıra her ortamdan su alarak yangına hızlı bir şekilde müdahale etmeleri görünüyor. Ayırca ateş pervanelerinin tecrübeli pilot ve uçuş ekipleri yangın bölgesinde rüzgarlar ve alevlerin oluşturduğu türbülanslar ile de mücadele etmek zorunda kalıyorlar.